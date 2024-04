Primele aeronave F-16 achizitionate din Norvegia au aterizat vineri la Campia Turzii

Primele trei aeronave F-16 Fighting Falcon achizitionate de Romania din Norvegia au aterizat vineri in Baza 71 Aeriana "General Emanoil Ionescu", de la Campia Turzii, in vederea dotarii Escadrilei 48 Vanatoare, a anuntat Ministerul Apararii Nationale (MApN).Aceasta este a doua serie de trei aeronave F-16 achizitionate de Romania de la Regatul Norvegiei si a pachetului de bunuri si servicii aferent, prima fiind receptionata la finalul lunii noiembrie 2023, in Baza 86 Aeriana "Locotenent aviator ... citește toată știrea