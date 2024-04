Primele F-16 din Norvegia au ajuns la Campia Turzii

Primele trei aeronave F-16 Fighting Falcon, din cele 32 achizitionate din Norvegia, au ajuns, vineri, la baza aeriana 71 de la Campia Turzii si vor intra in componenta Escadrilei 48 Vanatoare. Achizitia celor 32 de avioane F 176, care urmeaza a fi livrate pana in anul 2025, si a pachetului de bunuri si servicii aferent va asigura cresterea securitatii tarii noastre prin executarea apararii spatiului aerian national/NATO, pe timp de pace si in situatii de criza, prin Serviciul de Lupta Permanent ... citește toată știrea