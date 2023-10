Centrul din judetul Cluj este programat pentru deschidere oficiala pe data de 30 noiembrie 2023.RetuRO, administratorul Sistemului Garantie-Returnare (SGR), lucreaza in aceasta perioada la deschiderea primului centru regional de numarare si sortare a deseurilor de ambalaje, centru care se va afla in judetul Cluj.Acest spatiu se afla in interiorul parcului industrial Olympian din comuna Bontida, de langa Cluj-Napoca, urmand sa gazduiasca activitatile de numarare si sortare a ambalajelor de ... citeste toata stirea