Prin violenta, protestatarii suveranisti isi contrazic invatatorul

Calin Georgescu a afirmat, inca din toamna anului trecut, ca el vrea sa aduca pacea pentru poporul roman. Nu stim in ce consta conceptul de pace al lui Georgescu, dar se pare ca in mintea infierbantata a unora dintre simpatizantii sai pacea se traduce prin violenta. Numai asa pot fi explicate atacarea fortelor de ordine si distrugerile provocate in centrul Capitalei de sustinatorii lui Calin Georgescu dupa ce Biroul Electoral Central, cu o majoritate calificata, zece voturi pentru fata de patru ... citește toată știrea