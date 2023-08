Procurorii militari au reusit sa definitiveze, la cinci ani de la evenimentele care au avut loc in Piata Victoriei in 10 august 2018, cercetarile penale, sa intocmeasca un rechizitoriu in dosarul "10 august" in care sunt inculpati 16 ofiteri ai Jandarmeriei Romane, si au trimis, ieri, cauza in instanta, se arata intr-un comunicat de presa emis de Parchetul General.Pincipalii inculpati, colonelul Laurentiu Valentin Cazan, colonelul in rezerva Gheorghe Sebastian Cucos si colonelul in rezerva ... citeste toata stirea