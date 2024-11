Producatorul de mobila Taparo a intrat in insolventa dupa ce initial a cerut concordat preventiv

Taparo, producator de mobila din Maramures, a intrat in insolventa, conform unei decizii a Tribunalului Maramures."Admite cererea formulata de debitoarea TAPARO S.A, pentru deschiderea procedurii generale. In temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, Dispune deschiderea procedurii generale impotriva debitoarei TAPARO S.A, pentru deschiderea procedurii generale. In temeiul art. 45 alin 1 lit. d) si art. 73 din Legea nr 85/2014 ... citește toată știrea