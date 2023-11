Producatorul de uleiuri Argus Constanta (simbol bursier UARG) a incheiat primele noua luni din 2023 cu pierderi de 47,9 mil. lei, de la profit net de 36,2 mil. lei in aceeasi perioada din 2022, dupa ce veniturile operationale s-au injumatatit, de la 277,3 mil. lei la 135,9 mil. lei, potrivit calculelor realizate de ZF pe baza datelor din raportul trimestrial publicat la Bursa de Valori Bucuresti.Cifra de afaceri a fost de 183,9 mil. lei, fata de 280,3 mil. lei in ianuarie-septembrie 2022, in ... citeste toata stirea