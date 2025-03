Productia de gaze, in scadere usoara in ianuarie 2025; importurile s-au majorat cu 46,5% (INS)

Productia de gaze naturale utilizabile a Romaniei a fost, in ianuarie 2025, de 661.700 de tone, echivalent petrol, cu 300 tep sub cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), citate de Agerpres.ro.Pe de alta parte, in prima luna a acestui an, importurile au crescut cu 46,5% (plus 50.200 tep) fata de ianuarie 2024, la 158.100 de tone echivalent petrol.Urmareste-ne si pe Google News Conform estimarilor Comisiei Nationale de ... citește toată știrea