Relatia dintre sindicatele din invatamant si autoritati s-a degradat dramatic. Reprezentantii federatiilor sindicale din educatie au anuntat ca vor declansa greva generala din 22 mai. Ea va fi precedata de o greva de avertisment, azi, intre orele 11.00 si 13.00.Decizia de a recurge la protest a fost luata in urma referendumului organizat de organizatiile sindicale in randul angajatilor din sistem. Salariatii din invatamant solicita majorarea salariilor, investitii in baza materiala a scolilor, ... citeste toata stirea