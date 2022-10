Profit E-commerce - Ministrul Bolos promite lansarea apelului de proiecte din PNRR pentru comertul digital pana la sfarsitul anului

Apelul de proiecte pentru programul de granturi de 350 milioane euro, finantat prin PNRR, pentru dezvoltarea comertului digital va putea fi lansat pana la finele acestui an, a anuntat, in cadrul videconferintei Profit E-commerce, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos. Acesta a adaugat ca ministerul pregateste si un alt program, in valoare de 150 milioane euro, pentru robotizarea si automatizarea firmelor.Videoconferinta a fost organizata cu sprijinul Alpha Bank si ... citeste toata stirea