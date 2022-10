PROFIT NEWS TV Dan Tarcea, viceprimarul Clujului: Nu suntem in pericol de a face frigul. Ne-am propus ca pana in 2030 sa atragem 200 de milioane de euro sa investim in sistemul nostru de termoficare

Cetatenii Municipiului Cluj-Napoca, care sunt conectati la reteaua centralizata de termoficare, nu vor avea probleme cu frigul iarna aceasta, pentru ca exista suficiente stocuri de gaze, iar contractele sunt deja incheiate, a anuntat, la PROFIT NEWS TV, Dan Tarcea, viceprimarul Clujului."O sa fie, probabil, o mica crestere a pretului la gaz pana la pretul plafonat. Suntem cumva in grafic in acest moment si nu suntem in pericol de a face frigul, dar avem doar 21.000 de apartamente conectate la ... citeste toata stirea