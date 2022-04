Profit Piata de Capital.forum - Radu Craciun, BCR Pensii: Fondurile de pensii private incep sa devina investitori institutionali cam prea mari pentru marimea bursei locale si, fara listari, vom fi obligati sa ne uitam catre alte clase de active

Marile clase de active, in contextul razboiului din Ucraina, tind sa fie din ce in ce mai corelate si traditionala crestere a obligatiunilor in contextul scaderii actiunilor si invers nu prea se mai respecta, a transmis Radu Craciun, presedinte al Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) si director general al BCR Pensii, la videoconferinta Profit Piata de Capital.forum - Bursa in apropierea razboiului.Videoconferinta, organizata cu sprijinul Agista, Banca ... citeste toata stirea