Profit Piata de Capital.forum - Razvan Rat, director general adjunct, BRK Financial Group: Numarul emitentilor care s-au listat, mai mare decat numarul investitorilor noi care au venit pe piata

Numarul emitentilor care s-au listat a fost mai mare decat numarul investitorilor noi care au venit pe piata, a spus Razvan Rat, director general adjunct, BRK Financial Group, la videoconferinta Profit Piata de Capital.forum - Bursa in apropierea razboiului.Videoconferinta, organizata cu sprijinul Agista, Banca Transilvania, Bursa de Valori Bucuresti, CreditAmanet, Depozitarul Central, Nordis Group si SIF Banat-Crisana, a fost transmisa in direct si la PROFIT NEWS TV"Intr-adevar, au venit ... citeste toata stirea