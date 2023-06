Prin listarea actiunilor Hidroelectrica, piata de capital din Romania poate sa intre in urmatoarele 12-18 luni in categoria pietelor emergente, de la statul de piata de frontiera in prezent, a transmis Alexandru Ilisie, director de investitii la OTP Asset Management Romania SAI, la Profit Piata de Capital.forum Solutiile dezghetarii pietelor si depasirea crizelor - Editia a III-a.Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Banca Transilvania, Bursa de Valori Bucuresti si ING Bank, fiind transmis ... citeste toata stirea