Profitul companiilor din subordinea Guvernului a cazut in S1. Cheltuielile cu salariile au urcat

Companiile din subordinea Guvernului - in jur de 200 cele mai mari firme controlate de stat - au inregistrat in primul semestru al acestui an un rezultat brut de 7,92 miliarde lei, in scadere cu 26% fata de 10,7 miliarde in perioada similara a anului trecut, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Un impact major asupra profitabilitatii l-au avut cheltuielile totale cu salariile, in urcare cu 15%, la 10,6 miliarde lei.Rezultatul total al companiilor din subordinea Guvernului depinde foarte ... citește toată știrea