Orange Romania, liderul local al pietei de telecomunicatii, a inregistrat anul trecut o crestere de 0,9% a profitului net, la 602,3 milioane de lei, cel mai ridicat nivel in intervalul 2014 - 2022. Afacerile companiei au sporit cu 3,6%, la 6,06 miliarde de lei. In intervalul 2008 - 2022, compania a consemnat profit net in fiecare an si totalizeaza 8,52 miliarde de lei.In perioada analizata, datoriile operatorului au avansat cu 24,5%, la 6,2 miliarde de lei. Sumele de recuperat totalizau 1,1 ... citeste toata stirea