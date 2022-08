Profitul net al RCS&RDS s-a dublat

RCS&RDS, parte a grupului DIGI si unul dintre cei mai mari jucatori locali de telecomunicatii, a consemnat in anul 2021 un profit net de 506,28 milioane de lei, in crestere cu 108,1% fata de 2020, cand rezultatul net a atins 243,3 milioane de lei.Dublarea profitului net a fost efectul cresterii veniturilor totale cu 14,6%, la 4,77 miliarde de lei, in timp ce avansul cheltuielilor totale a fost de 7,6%, la 4,17 miliarde de lei.Afacerile operatorului telecom au urcat cu peste 18% in cursul ... citeste toata stirea