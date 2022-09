Prognoza ANM: Cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani. Ce vesti ne aduc meteorologii?

In urmatoarele doua saptamani temperaturile vor fi mai coborate decat cele normale pentru aceasta perioada, iar precipitatiile vor fi excedentare, se arata in prognoza pe 4 saptamani publicata vineri de ANM.Saptamana 12.09.2022 - 19.09.2022Valorile termice vor fi usor mai coborate decat cele normale pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in regiunile nordice, centrale si nord-estice.Regimul pluviometric va fi local excedentar in regiunile nordice, centrale si ... citeste toata stirea