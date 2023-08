Administratia Nationala de Meteorologie anunta, marti, ca in urmatoarele patru saptamani vor fi temperaturi mai ridicate decat cele normale in cea mai mare parte a tarii, mai ales regiunile sud-estice.In saptamana 21- 28 august valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei, iar regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zona Carpatilor Meridionali si Occidentali.In perioada 28 august - ... citeste toata stirea