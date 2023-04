La jumatatea lunii mai va incepe a doua etapa a inscrierii persoanelor fizice in programul Casa Verde-Fotovoltaice 2023, a declarat, ieri, Laurentiu Neculaescu, presedintele Administratiei Fondului pentru Mediu, pentru DC News."Undeva in jurul datei de 15 mai va incepe inscrierea persoanelor fizice in program. Inscrierea in etapa a doua a persoanelor fizice se va face intr-un termen de trei zile lucratoare pentru fiecare regiune de dezvoltare a tarii, asta inseamna 24 de zile lucratoare. ... citeste toata stirea