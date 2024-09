Programul Casa Verde Fotovoltaice 2024: Cum pot lua romanii 30.000 de lei gratis de la stat sa isi modernizeze locuinta

Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) demareaza sesiunea de finantare pentru inscrierea solicitantilor persoane fizice in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala, incepand cu data de 27 septembrie 2024, ora 10:00 si pana la data de 08 octombrie 2024, cate o zi pentru fiecare regiune sau pana la epuizarea bugetului aferent fiecarei ... citește toată știrea