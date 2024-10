Programul Casa Verde Fotovoltaice 2024: Inscrierile in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice s-au incheiat

Astazi, 9 octombrie 2024, ora: 1000 , s-a desfasurat ultima sesiune de inscriere pentru acest an, respectiv cea a unitatilor de cult in cadrul Programului privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica, in vederea acoperirii necesarului de consum si livrarii surplusului in reteaua nationala - Casa Verde Fotovoltaice, conform unui comunicat, recent, de pe site-ul institutiei.Bugetul de 20.100.000 lei alocat acestei sesiuni a fost rezervat integral ... citește toată știrea