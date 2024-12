Programul distributist al lui Georgescu: un experiment de laborator propus Romaniei?

Multi din analistii care s-au aplecat asupra propunerilor din domeniul economic ale lui Calin Georgescu au ajuns la concluzia ca o parte insemnata dintre acestea ne-ar trimite cu un secol in urma. Nu am sesizat insa ca vreunul dintre acestia sa treaca dincolo de o abordare punctuala si sa-si orienteze analiza asupra faptului ca, in general, propunerile fac parte dintr-un corp unitar ce se inscrie in doctrina distributista.Ceea ce Calin Georgescu ne propune prin programul sau de tara este ... citește toată știrea