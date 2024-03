Programul ultimei etape a sezonului regulat in Superliga la fotbal masculin

Ultima etapa a sezonului regulat in Superliga va decide configuratia clasamentului final. Liga Profesionista de Fotbal a anuntat duminica programul etapei. Cinci meciuri se disputa vineri de la aceasi ora, 20.00, rezultatele avand implicatie direca in stabilirea ultimelor doua locuri in play-off.Programul etapei 30Vineri, 8 martieOra 20.00 CFR 1907 Cluj - FC HermannstadtOra 20.00 Dinamo Bucuresti - UTA AradOra 20.00 Petrolul Ploiesti - Sepsi OSK Sf. GheorgheOra 20.00 FC Voluntari ... citește toată știrea