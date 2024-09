Proiect ambitios - neutralitate climatica pana in 2045

Schimbarile climatice provoaca frisoane in cabinetele tututor guvernelor lumii. Lucrurile nu stau diferit nici la Palatul Victoria. Romania si-a stabilit obiective ambitioase in lupta impotriva schimbarilor climatice, urmarind sa atinga neutralitatea climatica inainte de anul 2045, cu cinci ani mai devreme decat termenul anterior de 2050. Totodata, tara si-a propus ca pana in 2030 sa obtina 38% din consumul final brut de energie din surse regenerabile, conform noii versiuni a Planului National ... citește toată știrea