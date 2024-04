Proiect: Autoritatile de la Bucuresti vor putea interveni pentru protectia cetatenilor romani aflati peste hotare

Cetatenii romani aflati in pericol in afara teritoriului national vor beneficia de interventia tarii noastre pentru a li se asigura protectia, potrivit proiectului de lege care va institui Sistemul National de Management Integrat al Situatiilor de Criza (SNMISC), initiativa legislativa pusa in dezbatere publica de Ministerul Apararii Nationale.Pana in prezent, legislatia in vigoare nu prevedea existenta unei astfel de interventii, iar viitorul instrument este pus la dispozitia presedintelui ... citește toată știrea