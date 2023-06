Federatia Asociatiilor Companiilor de Utilitati din Energie (ACUE) a lansat, ieri, proiectul "Eficienta Energetica in case inteligente, cladiri inteligente si retele inteligente", finantat cu sprijinul granturilor acordate prin mecanismul financiar Norvegian 2014-2021, in cadrul "Programului de Energie din Romania".Proiectul va fi implementat de ACUE in parteneriat cu Asociatia pentru Energie Curata si Combaterea Schimbarilor Climatice si are ca obiectiv pregatirea unui public cat mai larg - ... citeste toata stirea