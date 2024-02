Proiect de rezolutie PE: Fondurile europene, alocate doar statelor membre care fac parte din Parchetul European

Parlamentul European va solicita Comisiei Europene conditionarea alocarii fondurilor europene de calitatea de stat membru al Parchetului European, potrivit propunerii de rezolutie privind statul de drept care ar urma sa fie dezbatuta si votata in sedinta din 28 februarie 2024.Prevederea este trecuta la punctul 18 al rezolutiei unde se arata: "Parlamentul European recunoaste rolul important al Parchetului European (EPPO) in protejarea statului de drept si in combaterea coruptiei in Uniune si ... citește toată știrea