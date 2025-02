Proiect ZF: "O mie de motive pentru care businessul are incredere in Romania"

In conditiile in care dupa alegerea presedintelui Trump lumea si mai ales Europa pare ca au intrat intr-o perioada de turbulente, Romania nu are altceva de facut decat sa stranga randurile. Cu ocazia publicarii celei de-a opta editii a anuarului Top 1.000 cele mai mari companii din Romania, in luna martie ZF a provocat sefii celor mai mari 1.000 de companii sa raspunda la intrebarea: ce motive de incredere mai avem pentru Romania? Lansarea anuarului realizat in parteneriat cu Deloitte va fi ... citește toată știrea