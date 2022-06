Proiect ZF/OTP Bank. From Vis To Biz. Merryberry, cel mai mare producator local de afine, si-a triplat productia in doi ani

Merryberry, cea mai mare plantatie bio de afine din Romania, aflata in judetul Dambovita, se asteapta la incasari de 5 mil. euro pentru anul 2022, iar incepand cu anul viitor compania ar putea intra pe profit real, dupa ce in ultimii ani a functionat pe baza de profit operational a spus Camil Perian, fondatorul Merryberry, in cadrul emisiunii From Vis to Biz, un proiect al Ziarului Financiar realizat in parteneriat cu OTP Bank.Camil Perian arata ca Plantatia a crescut organic. In primul an am ... citeste toata stirea