Proiecte de finantare pentru antreprenoriatul social in regiunile Nord-Vest si Centru: Inceptus Solidar se adreseaza persoanelor din mediul rural, iar proiectul AIR4Social incurajeaza antreprenoriatul social din orase

Asociatia Inceptus Romania implementeaza doua proiecte de finantare pentru antreprenoriatul social in regiunile Nord-Vest si Centru. Ambele proiecte se implementeaza in perioada iulie - decembrie 2024.Proiectul Inceptus Solidar se adreseaza persoanelor din mediul rural al regiunilor Nord-Vest si Centru care doresc sa devina antreprenori in domeniul economiei sociale si isi propune sa imbunatateasca nivelul de competente in domeniul antreprenorialului social pentru 131 persoane si sa sprijine ... citește toată știrea