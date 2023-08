Proiectele aflate in intarziere, care au risc de neimplementare in cei trei ani in care trebuie sa finalizam implementarea PNRR, ar urma sa fie mutate in programele din Politica de Coeziune, pentru a beneficia de un orizont extins cu trei ani, a anuntat, ieri, printr-un comunicat de presa, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, care a precizat ca oficialii Comisiei de la Bruxelles ar fi de acord cu aceasta masura in urma discutiei cu ministrul Adrian Caciu."Suntem deja in august ... citeste toata stirea