Regulamentul de refacere a naturii aprobat de Parlamentul European si aflat in procedura de trialog va ingreuna proiectele privind construirea unor hidrocentrale si microhidrocentrale si va pune probleme cu privire la anumite baraje si indiguiri, probleme pe care actul normativ european se pare ca nu le-a luat in considerare sau le-a ignorat, sustin specialistii din domeniu."Speram ca regulamentul respectiv sa nu afecteze proiectele aflate in derulare privind construirea unor hidrocentrale, ... citeste toata stirea