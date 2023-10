Actualizare- Marcel Ciolacu: "In PNRR e trecut de catre fostii guvernanti ca deciziile CCR se iau si se aplica numai in ceea ce priveste magistratii"Premierul Marcel Ciolacu a declatrat luni, la Parlament, dupa votul pe proiectul legii pensiilor speciale, ca in PNRR e trecut de catre fostii guvernanti, de catre USR, la propunerea fostuui ministru al Justitiei, ca deciziile CCR se iau si se aplica numai in ceea ce priveste magistratii. "De aceea am ajuns in aceasta situatie", a precizat ... citeste toata stirea