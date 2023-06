Proiectul de lege aflat in Parlament privind pensiile magistratilor modifica in mod dramatic si negativ procedura, conditiile de acordare si cuantumul acestor venituri, iar acest lucru reprezinta o amenintare la adresa independentei sistemului judiciar si a statului de drept, arata Asociatia Europeana a Judecatorilor (EAJ) intr-o rezolutie adoptata in unanimitate de 37 de asociatii ale magistratilor de pe continent. EAJ solicita in rezolutia respectiva autoritatilor romane sa se abtina de la ... citeste toata stirea