Cetatenii vor putea sa fie reprezentati de un avocat in relatia cu Starea civila, prin intermediul unei simple imputerniciri, prevede un proiect USR adoptat de Senat, in calitate de prin for sesizat, la finalul sesiunii parlamentare, conform agerpres.ro.Potrivit legislatiei in vigoare, o persoana care dorea sa isi schimbe numele sau sa isi modifice statutul civil si nu putea sa se prezinte personal pentru depunerea actelor necesare, era nevoita sa imputerniceasca un avocat prin intermediul ... citeste toata stirea