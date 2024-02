Impozitarea cu 10% a concediului medical, masura introdusa prin OUG 115/2023, este contestata de unii lideri ai coalitiei de guvernare care doresc sa elimine pentru anumite categorii de pacienti, printr-o modificare legislativa, aceasta taxare. Senatoarea Nicoleta Pauliuc (PNL) a anuntat, ieri, in cadrul unei dezbateri la Parlament, ca liberalii vor inisia un amendament pentru eliminarea impozitarii cu 10% a concediilor medicale.Nicoleta Pauliuc a precizat: "Nu putem accepta ca in momentul in ... citeste toata stirea