Protectia temporara persoanelor care fug de razboi, aprobata de Guvern

Guvernul a adoptat, astazi, HG privind stabilirea unor conditii de asigurare a protectiei temporare precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul strainilor. Documentul stabileste conditiile in care se acorda protectie temporara persoanelor care fug din calea razboiului din Ucraina, informeaza News.ro."Actul normativ stabileste conditiile in care este asigurata protectia temporara tuturor persoanelor care au fost nevoite sa paraseasca Ucraina din cauza ... citeste toata stirea