Proteste de sustinere a lui Calin Georgescu in mai multe orase din tara

Sustinatorii lui Calin Georgescu au iesit in strada, in mai multe orase din tara, in urma deciziei Biroului Electoral Central de a respinge candidatura acestuia la alegerile prezidentiale.Protest TimisoaraPana la aceasta ora, in Timisoara au iesit cateva sute de oameni in strada, pentru a-si exprima nemultumirea fata de decizia BEC."Romania, trezeste-te!", "Nu vrem sa fim condusi de hoti!" sunt cateva dintre lozincile pe care acestia le striga.Protestul ... citește toată știrea