PSD asteapta finalul lunii august pentru a-si stabili candidatul la alegerile prezidentiale

Membrii si simpatizantii PSD asteapta Congresul respectivei formatiuni politice pentru a afla care va fi candidatul lor la alegerile prezidentiale care vor avea loc in 24 noiembrie (turul I) si 8 decembrie (turul al II-lea).Tinand cont de data desfasurarii alegerilor prezidentiale, se pare ca liderul social democrat, premierul Marcel Ciolacu nu va fi candidatul PSD la presedintie, daca este sa dam crezare absoluta declaratiei facuta de acesta in 14 iunie 2024 la Sambata de Sus: "Eu am anuntat ... citește toată știrea