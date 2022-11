PSD:"Cu USR la guvernare Romania a fost intr-un permanent blocaj si a mers din criza in criza"

Social-democratii au afirmat, joi, ca atunci cand PSD a fost la guvernare Romania a intrat in NATO si Uniunea Europeana, a scapat de MCV si este gata sa adere la Schengen, in timp ce, cu USR la guvernare, Romania a fost "intr-un permanent blocaj si a mers din criza in criza", potrivit Agerpres."Cu PSD la guvernare, Romania a intrat in NATO si Uniunea Europeana, a scapat de MCV si este gata sa adere la Schengen! Cu USR la guvernare, Romania a fost intr-un permanent blocaj si a mers din criza in ... citeste toata stirea