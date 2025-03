Puterea justitiei in democratie: cazul Calin Georgescu si acuzatiile de "judiciarocratie"

Calin Georgescu, inculpat pentru savarsirea a sase infractiuni, din care cea mai importanta este instigarea la actiuni menite sa schimbe ordinea constitutionala - dosar instrumentat de Parchetul General - a lansat acuzatii grave la adresa justitiei romanesti, considerand ca se afla in fata unui proces politic, acuzatii pentru care Consiliul Superior al Magistraturii nu a exprimat nicio pozitie publica, in sensul in care sa arate ca acestea afecteaza independenta justitiei. Una dintre aceste ... citește toată știrea