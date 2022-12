Putin a mers in inspectie in Crimeea, sa verifice Podul peste Stramtoarea Kerci

Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a traversat, luni, podul peste Stramtoarea Kerci, care face legatura cu regiunea Crimeea, anexata unilateral de Rusia in 2014, conform presei ruse, citata de cotidianul Le Monde.Televiziunile din Rusia au difuzat imagini in care Vladimir Putin apare conducand un autoturism pe podul peste Stramtoarea Kerci. Podul a fost reabilitat dupa daunele suferite in octombrie, intr-o explozie pe care Moscova o atribuie fortelor militare ucrainene, iar circulatia pe ... citeste toata stirea