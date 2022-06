Putin ramane fara timp. Avertismentul unui ministru german: Masinaria rusa de razboi se impotmoleste in sanctiuni

Germania trebuie sa depuna mai multe eforturi pentru a-si reduce dependenta energetica fata de Rusia, dar sanctiunile occidentale ca raspuns la invazia Moscovei in Ucraina continua sa afecteze puternic masinaria de razboi rusa, a declarat joi ministrul german al economiei, Robert Habeck."Economia rusa se prabuseste", a declarat Habeck in fata legislatorilor, adaugand ca Germania si-a jucat rolul in acest caz prin reducerea exporturilor catre Rusia in martie cu 60%, o scadere si mai accentuata ... citeste toata stirea