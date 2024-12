Radicalizarea lui Calin Georgescu, constatata de Inteligenta Artificiala

Calin Georgescu s-a radicalizat. Aceasta afirmatie nu ne apartine, ci este concluzia unei comparatii pe care i-am solicitat-o Inteligentei Artificiale (ChatGPT) intre modul in care puteau fi interpretate declaratiile facute de Calin Georgescu in interviul realizat de ziarul BURSA si publicat in 9 noiembrie 2015 si cum ... citește toată știrea