Radiocom, cel mai mare jucator local in broadcasting, anticipeaza venituri totale de aproape 300 milioane lei

Societatea Nationala de Radiocomunicatii (SNR), cel mai mare jucator local in domeniul broadcasting-ului (difuzare si transport programe radio si TV), si-a propus pentru acest an venituri totale de 292,64 milioane de lei, mai mari decat veniturile preliminate a fi realizate in anul 2023, respectiv 280,461 milioane de lei.