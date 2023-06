Hidroelectrica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, va fi in urmatoarele 12 luni furnizorul de energie electrica al Societatii Nationale de Radiocomunicatii (SNR) pentru suma de 66,9 milioane de lei, fara TVA. Contractul prevede livrarea a 68.748 MWh si a intrat in vigoare de la 1 mai."Aceasta procedura a fost desfasurata prin negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, in conformitate cu prevederile articolului 104, aliniatul (1), litera a) din ... citeste toata stirea