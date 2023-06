Pe piata asigurarilor de viata, cele mai cautate produse in aceasta perioada sunt asigurarile cu acumulare de capital garantata, pe langa produsele care sunt complementare produselor de creditare, a explicat Radu Bragarea, vicepresedinte al Directoratului UNIQA Asigurari de Viata, in cadrul ZF Bankers Summit 2023."Cele mai dinamice produse in ultima reme sunt asigurarile cu acumulare de capital garantata si de asemenea si cele care sunt complementare produselor de creditare, unde urmarim ... citeste toata stirea