Editeaza

Radu Oprea anunta reducerea membrilor si a salariilor in consiliile companiilor de stat

Sursa: Bursa
Sambata, 30 August 2025, ora 05:42
20 citiri
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a prezentat masurile de reforma pentru companiile de stat, anuntand scaderea numarului de membri in consiliile de administratie si reducerea semnificativa a indemnizatiilor.
'Propunem prin aceasta revizuire a Legii 109 scaderea numarului de membri in consiliile de administratie de la sapte la cinci, de la cinci la trei si, de asemenea, reducerea indemnizatiilor in procente semnificative, incepand cu regiile mici, unde membrii neexecutivi ai ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Bucuresti
FT: Bitcoin creste pana la un nivel record, investitorii in criptografie pariind pe victoria lui Trump
NBC News: Prima persoana transgender aleasa in Congresul SUA
Trump castiga in Iowa
George Simion: "Romania nu poate supravietui fara fermierii sai"
Siegfried Muresan: "Prin victoria Maiei Sandu, Republica Moldova devine mai puternica in drumul sau spre Uniunea Europeana"
Marcel Ciolacu: "Institutia Prezidentiala nu trebuie sa solicite o locuinta de protocol pentru presedinte"
Cele mai citite stiri
EXCLUSIV Cluburile din Superliga, vizate de acuzatii grave: "Se *capuseaza* bani la greu! Le printeaza si le vand la negru"
Articol de Remus Dinu - Publicat luni, 25 august 2025 21:41 / Actualizat luni, 25 august 2025 ...
Daniel Zamfir: "Hai ca s-a umflat tarata-n Drulau! Vrea el, mort copt, sa tinem alegeri acum in Bucuresti"
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, l-a criticat dur pe deputatul USR Catalin Drula, dupa ce ...
Ministerul Dezvoltarii a trimis joi proiectul de lege privind reforma administratiei publice spre avizare la Consiliul Economic si Social: Documentul prevede o reducere de 25% a posturilor din primarii
Ministerul Dezvoltarii a trimis joi proiectul de lege privind reforma administratiei publice spre ...
ActualitateBusinessSportLife Show