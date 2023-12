Radu Oprea, ministrul Economiei, a declarat joi ca isi doreste sa lanseze editia a patra a Start-Up Nation anul viitor, cu fonduri europene, el predizand sunt peste 400 de milioane de euro care pot fi folosite, informeaza news.ro.Ministrul a mai spus ca 91% din firmele care au intrat in urma cu cinci ani, in prima editie a programului, au ramas in economie.Ministrul economiei a declarat in emisiunea Romania Politica, de la Prima News, despre Start Up Nation, ca isi doreste editia a patra a ... citeste toata stirea